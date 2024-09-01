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Около 80 тыс. тонн картофеля собрали аграрии с тюменских полей

Экономика, 18:18 18 сентября 2024

Пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: Пресс-служба администрации Тобольского района

79 тыс. 222 тонны составил урожай картофеля в Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 18 сентября. Всего убрано 2 тыс. 800 га полей, средняя урожайность составляет 283 центнера с гектара.

Урожай овощей по области уже превышает 18 тыс. тонн. На 18 сентября аграрии заготовили 4 тыс. 600 тонн капусты, 8 тыс. 400 тонн свеклы и 2 тыс. 700 тонн моркови. Один гектар в среднем дает 466 центнеров овощей.

Продолжается уборка зерновых. В регионе обмолочено 290 тыс. 300 гектаров полей. Валовой сбор составил 710 тыс. 366 тонн зерновых и зернобобовых, из них почти 147 тыс. тонн - горох. Сбор технических культур на сегодня составил 5 тыс. 940 тонн, обмолочено 3 тыс. 600 гектаров полей.

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# АПК , зерновые культуры , картофель , овощи , уборочная кампания

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