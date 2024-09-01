Жителям Тюменской области помогают с ремонтом жилья, пострадавшего в паводок

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Выплаты из областного бюджета получили жители Тюменской области, чье жилье пострадало во время весеннего паводка. Граждане без подтверждающих документов получили по 50 тыс. рублей, кто потерял имущество частично или полностью - 50 и 100 тыс. рублей. Когда вышло постановление правительства России, тюменцы получили надбавку к выплатам в размере 50 %.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области по итогам рабочей поездки в Ишим и Ишимский район.

"Сейчас важно восстановить жилье у земляков, пострадавших от паводка, провести капитальный ремонт. Работа идет по плану. До 1 октября стоит задача отремонтировать максимальное количество помещений. Есть отдельные нюансы с гражданами, у кого жилье не было оформлено. Потребовалось время, чтобы пройти все юридические процедуры. Поэтому в таких домах ремонт будет завершен чуть позже. В любом случае мы планируем завершить все ремонтные работы до начала зимы", - отметил глава региона.

Гражданам, у которых дома признали непригодными для проживания, правительство области делает отдельные выплаты, чтобы они могли купить себе новое жилье. Большую часть уже выплатили. Если жители Тюменской области до наступления отопительного сезона не успеют найти новое жилье или доделать ремонт в существующем, им предоставят жилье маневренного фонда из собственности муниципалитета.

Юлия Божок