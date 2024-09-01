Тюменских первоклассников посвятили в пешеходы

15 первоклассников школы № 25 Тюмени торжественно посвятили в пешеходы в региональном офисе "Движения первых". Событие продолжил круглый стол в рамках Всероссийской Недели безопасности дорожного движения, презентация выставки ЮИД, общение с юными инспекторами движения, представителями движения "Родительский патруль".

На круглом столе представители органов власти, общественники, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области обсудили вопросы дорожной безопасности несовершеннолетних жителей региона.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, совместная профилактическая работа всех ведомств в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения – это мощная составляющая, начиная от государственных планов и заканчивая личным примером.

"Включение самих ребят в такую работу – это эффективно, правильно и будет иметь долгосрочный эффект. А также поможет привитию культуры самосохранительного поведения и уважения к законам дорожного движения. Вторым плюсом станет распространение участниками подобных мероприятий информации среди сверстников – влияние по горизонтали от равного к равному", - подчеркнул Андрей Степанов.

Он отметил важность системного подхода органов власти Тюменской области, депутатского корпуса и, прежде всего, Госавтоинспекции к организации работы с несовершеннолетними, родительским сообществом по охране жизни и здоровья детей в связи с дорожной ситуацией.

А она, по информации ГАИ, такова. Число погибших в дорожных авариях детей в Тюменской области удалось снизить. За 8 месяцев текущего года на дорогах региона произошло 360 ДТП с участием несовершеннолетних, 410 были ранены, шесть – погибли. За аналогичный период 2024 года детская летальность в автомобильных авариях составила девять человек.

"Выезжая на происшествия с участием детей, понимаешь, что все мы, общество, взрослые, не смогли уберечь их от аварии. Не приняли всех мер по предотвращению дорожно-транспортного происшествия", - подчеркнул начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Он отметил, что на четверть выросло число ДТП с участием детей-пассажиров, большая часть таких аварий происходит по вине родителей, которые нарушают правила перевозки маленьких пассажиров. В текущем году к ответственности за это нарушение уже привлекли 8 тыс. водителей.

На мероприятии отметили и то, что Тюменская область вышла в лидеры по ДТП с детьми, управляющими механическими транспортными средствами. 62 дорожно-транспортных происшествия из общего количества аварий с участием несовершеннолетних совершили дети и подростки на мотоциклах, питбайках, автомобилях, при этом не имея права на управление транспортом. В результате один ребенок погиб, 62 были ранены.

При этом большинство родителей не знали о наличии у ребенка мототехники или автомобиля либо сами купили ему транспорт, но не разрешали ездить.

По данным Госавтоинспекции, более 500 несовершеннолетних водителей-бесправников, в том числе 102 человека – в возрасте от 10 до 15 лет, были привлечены к административной ответственности с начала года. 22 подростка управляли транспортом в нетрезвом виде.

Добавим, в стартовых мероприятиях Всероссийской недели безопасности дорожного движения, направленной на снижение детской дорожной аварийности, приняли участие несколько тысяч жителей Тюменской области.

Инна Кондрашкина