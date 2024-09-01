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В Тюменской области восстанавливают дороги после паводка

Экономика, 13:53 18 сентября 2024

скриншот из видео губернатора Тюменской области во ВКонтакте | Фото: скриншот из видео губернатора Тюменской области во ВКонтакте

Реестр поврежденных дорог, мостов, подъездов к мостам после весеннего паводка составили в Тюменской области и направили в Минстрой для согласования. На восстановление дорог необходимо 2,7 млрд рублей. Их планируют восстановить в течение двух лет.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области по итогам рабочей поездки в Ишим и Ишимский район.

В первую очередь ремонтируют те дороги, которые являются единственными между населенными пунктами. Там восстанавливают полотно, приводят в то состояние, в котором они были до наводнения. Если эта была щебеночная дорога, то засыпают щебнем, если асфальтовая дорога - кладут асфальт.

"В некоторых местах работники сознательно перекапывали дороги для того, чтобы пропустить воду из Ишима, а затем занимаются восстановительными работами. Я проехал по некоторым дорогам, которые были под водой и где произошли очень сильные разрушения из-за сильного напора. Восстановительный ремонт ведется, но предстоит еще много сделать", - пояснил глава региона.

В Ишиме местные власти уже восстановили почти 70 % дорог, остальные работы выполнят в ближайшее время.

Юлия Божок

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# Александр Моор , паводок , ремонт дорог

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