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Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" получил Гран-при всероссийского конкурса

Общество, 11:41 19 сентября 2024

из Telegram-канала Visit Tyumen | Фото: из Telegram-канала Visit Tyumen

Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле" выиграл Гран-при "Первый из лучших 2024" по итогам отраслевого конкурса "Топ лучших национальных маршрутов России — выбор индустрии". Призеров и победителей объявили на международном форуме-выставке по туризму "ОТДЫХ Leisure" в Москве 18 сентября, сообщает Visit Tyumen.

"Нам было очень приятно оказаться в таком огромном количестве номинаций. Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле" — это квинтэссенция всего самого красивого и уникального на нашей прекрасной Тюменской земле", — рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Тур "В Сибирь по своей воле" — это релакс в горячих источниках, белокаменный Тобольский кремль, таинственный Тюремный замок, знакомство с древними сибирскими народами и, конечно, вкуснейшая сибирская кухня.

из Telegram-канала Visit Tyumen | Фото: из Telegram-канала Visit Tyumen

Первый день отдыхающие проводят в Тюмени, где их, в частности, ждут обзорная экскурсия, программа на базе отдыха "Кулига", посещение термального источника. Второй и третий дни посвящены музею Г. Е. Распутина в с. Покровское и Тобольску.

Ближайший тур состоится 25 октября.

Отметим, на форуме-выставке в Москве туроператоры Тюменской области представили стенд, посвященный национальному туристическому маршруту "В Сибирь по своей воле", а также познакомили гостей с комплексными предложениями для путешествий.

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# конкурс , маршрут , туризм

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