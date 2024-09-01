В Тюменской области регистрируют сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах регистрируют в Тюменской области. Вирусы гриппа не циркулируют, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За последнюю неделю, с 9 по 15 сентября, показатель заболеваемости коронавирусом составил 18,6 на 100 тысяч населения.

В Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа – вакцинировано более 280 тыс. человек. Специалисты напоминают, что вакцинация против гриппа является самым эффективным способом сформировать иммунный ответ к подъему сезонной заболеваемости гриппом и избежать его осложнений. Оптимальное время для прививки - сентябрь-октябрь.

Тюменцам напоминают, что для профилактики ОРВИ и гриппа важно мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать дистанцию, минимизировать пребывание в общественных местах, использовать медицинские маски, вести здоровый образ жизни.