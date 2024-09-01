Жители Тобольского района помогают восстанавливать ЛПХ соседям, пострадавшим от паводка
В восстановлении привычного уклада жизни в населенных пунктах Тюменской области после весеннего паводка задействованы как представители власти, так и неравнодушные жители. Супруги Маметовы из деревни Масловой под Тобольском передали соседям в Вагайский район 18 коз из личного подсобного хозяйства.
Так тоболяки решили помочь селянам, чьи ЛПХ пострадали во время прихода большой воды. Коз будут использовать для разведения нового стада.
"В деревне без живности никак, и мы надеемся, что наша поддержка поможет людям, которым сегодня приходится нелегко - они смогут обрести уверенность и чувство хозяина", — отметили Фаусия и Ибатулла Маметовы.
Ранее неравнодушные жители Тобольского района поделились с вагайцами урожаем со своих огородов. Когда груз доставили, жители сердечно поблагодарили соседей за поддержку, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.