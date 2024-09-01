Жители Тобольского района помогают восстанавливать ЛПХ соседям, пострадавшим от паводка

| Фото: Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

В восстановлении привычного уклада жизни в населенных пунктах Тюменской области после весеннего паводка задействованы как представители власти, так и неравнодушные жители. Супруги Маметовы из деревни Масловой под Тобольском передали соседям в Вагайский район 18 коз из личного подсобного хозяйства.

Так тоболяки решили помочь селянам, чьи ЛПХ пострадали во время прихода большой воды. Коз будут использовать для разведения нового стада.

| Фото: Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

"В деревне без живности никак, и мы надеемся, что наша поддержка поможет людям, которым сегодня приходится нелегко - они смогут обрести уверенность и чувство хозяина", — отметили Фаусия и Ибатулла Маметовы.

Ранее неравнодушные жители Тобольского района поделились с вагайцами урожаем со своих огородов. Когда груз доставили, жители сердечно поблагодарили соседей за поддержку, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.