Тюменка стала лучшим специалистом по сестринскому делу на общероссийском конкурсе

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Лучшим специалистом по сестринскому делу стала тюменка Елена Тарасова по итогам общероссийского конкурса - Премии им. академика А.И. Савицкого. Она представила на конкурс проект "Расширение полномочий среднего медицинского персонала онкологического центра", сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Добавим, медицинские сёстры Медицинского города третий год подряд получают значимую премию, которая была учреждена Ассоциацией онкологов России и Российским обществом клинической онкологии.