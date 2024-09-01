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Тюменка стала лучшим специалистом по сестринскому делу на общероссийском конкурсе

Общество, 16:39 19 сентября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Лучшим специалистом по сестринскому делу стала тюменка Елена Тарасова по итогам общероссийского конкурса - Премии им. академика А.И. Савицкого. Она представила на конкурс проект "Расширение полномочий среднего медицинского персонала онкологического центра", сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Добавим, медицинские сёстры Медицинского города третий год подряд получают значимую премию, которая была учреждена Ассоциацией онкологов России и Российским обществом клинической онкологии.

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# Медицинский город

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