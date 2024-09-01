Доврачебную помощь оказали тюменке студенты медуниверситета

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Студенты третьего курса Института общественного здоровья и цифровой медицины Тюменского медицинского университета Никита Козлов и Кристина Павлова оказали доврачебную помощь женщине без сознания. Ребята учатся по направлению бакалавриата "Сестринское дело", сообщает пресс-служба вуза.

В подъезде одного из домой будущие медики встретили обеспокоенную женщину: на полу у лестницы лежала бабушка без сознания. Решение реанимировать пенсионерку было принято мгновенно. Навыки оказания доврачебной помощи, которым Никиту обучили в университете, оказались кстати: будущий врач использовал метод "Слышу-вижу-ощущаю".

Бригада скорой помощи была на месте через 13 минут, еще через 13 минут все завершилось успешной реанимацией: сердечная деятельность была восстановлена и пациентку экстренно доставили в больницу.