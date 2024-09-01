  • 19 сентября 202419.09.2024четверг
  • USD91,6712
    EUR102,0390
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер южный

Доврачебную помощь оказали тюменке студенты медуниверситета

Общество, 18:19 19 сентября 2024

ТГМУ | Фото: ТГМУ

Студенты третьего курса Института общественного здоровья и цифровой медицины Тюменского медицинского университета Никита Козлов и Кристина Павлова оказали доврачебную помощь женщине без сознания. Ребята учатся по направлению бакалавриата "Сестринское дело", сообщает пресс-служба вуза.

В подъезде одного из домой будущие медики встретили обеспокоенную женщину: на полу у лестницы лежала бабушка без сознания. Решение реанимировать пенсионерку было принято мгновенно. Навыки оказания доврачебной помощи, которым Никиту обучили в университете, оказались кстати: будущий врач использовал метод "Слышу-вижу-ощущаю".

Бригада скорой помощи была на месте через 13 минут, еще через 13 минут все завершилось успешной реанимацией: сердечная деятельность была восстановлена и пациентку экстренно доставили в больницу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# реанимация , ТГМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 19.09.2024Доврачебную помощь оказали тюменке студенты медуниверситета
18:07 19.09.2024Более 100 тысяч деревьев высадят тюменцы на экологической акции "Сохраним лес"
17:56 19.09.202420 сентября - события дня
17:45 19.09.2024Тюменцы могут увидеть пролет Международной космической станции