Художники из Тюменской области привезли свою выставку в Донбасс

| Фото: предоставлены Евгением Корнильцевым-Быстринским | Фото: предоставлены Евгением Корнильцевым-Быстринским

Выставку "Пятое время года", мастер-классы и интенсивы по классическому рисунку представил художник Евгений Корнильцев-Быстринский из д. Быстрая Голышмановского муниципального округа в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В экспозицию, помимо его работ, включены полотна тюменских мастеров Максима Постивого и Вадима Веселова. Все события проходят в рамках выставочно-образовательного проекта "Художники Сибири – Новороссии".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сам Евгений Корнильцев-Быстринский, который сегодня, 19 сентября, проводит занятия в доме творчества для жителей Гениченска Херсонской области.

Подобные групповые выставки Евгений с коллегами по цеху проводит в преддверии 10-летия Дома художников, основанному мастером на его малой родине. Несмотря на то, что у него есть мастерская в Москве, он более 10 лет назад перебрался в д. Быстрая, где преподает юным живописцам в студии "Сад", занимается экспозиционной деятельностью, держит хозяйство и ведет скромную сельскую жизнь.

Идея поделиться творчеством с жителями новых регионов России возникла давно, но воплотить ее удалось не сразу. После открытия выставки в январе ее заметила координатор проекта Полина Борисова и вышла на авторов. Предложила сначала развернуть ее в Омске, а затем, после долгих переговоров и согласований представить в Донбассе.

Евгений Корнильцев-Быстринский следит за происходящими в Донбассе событиями с самого начала. "Всегда хотел сюда попасть и внести посильный вклад в дело мира. Сделал для этого все возможное: готовился, вел переговоры с галереей "Арт-Донбасс", Донецким краеведческим музеем. И наконец, я здесь", - поделился художник.

Кстати, тему выставки оставили, потому что пятое время года – это любовь и мир, а они, по словам художника, здесь очень нужны. Тема любви, ее возраста и вида: природной, родственной, духовной. Такова тематика работ всех трех авторов. Картины разные по форме, стилю, содержанию и размерам, но очень созвучны.

"Разные фактуры и подходы дают более широкую эмоциональную палитру. Я и сам работаю в разных стилях – реализм, загадочный реализм. Отчего охват аудитории получается гораздо шире. Да и переходы в размерах работ тоже очень мне нравятся – от двухметровых до миниатюрных полотен", - пояснил Евгений Корнильцев-Быстринский и добавил, что рад принести хоть небольшую, но пользу.

Он рассказал, что после открытия выставки провел мастер-класс в Новгородковке Запорожской области, деревне с интересной архитектурой, которую 100 лет назад основали чехи, а недавно она снова стала русской. Там на занятие пришли около 20 ребятишек, которым он подарил книгу "Конек-горбунок" со своими иллюстрациями. Затем дети рисовали по мотивам сказки, а свои работы подарили художнику. После возвращения Евгений планирует организовать из них выставку в Доме художника.

График у художника плотный, с 14 сентября по 12 октября расписан каждый день. Проект начался открытием и экспонированием выставки в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" г. Мелитополя. Продолжился презентацией книги "Конек-горбунок" с иллюстрациями Евгения, изданной Ишимским музейным комплексом им. Петра Ершова и вручением нескольких экземпляров жителям. Художник продолжает ездить по населенным пунктам ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и проводить мастер-классы и интенсивы.

"Впечатления контрастные. С одной стороны – на полу лежит виноград, тепло, изобилие, а с другой – звуки стрельбы, военные. Несмотря на это люди живут спокойно, тревоги я не заметил. Здесь шикарный выставочный зал, открытие прошло замечательно", - отметил Евгений Корнильцев-Быстринский.

Добавим, выставочно-образовательный проект "Художники Сибири – Новороссии" представляют "Дом Художника" из д. Быстрая Голышмановского муниципального округа и АНО "Путник" (г. Москва) при содействии мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" Омской области.

Евгений Корнильцев-Быстринский подчеркнул, что все получилось благодаря Полине Борисовой, сообществу "Тыловые крысы" и всем неравнодушным людям, которые встретились на пути следования художника из Сибири в Мелитополь. Добирался он своим ходом. По дороге заехал за маскировочными сетями, которые сплели для бойцов СВО бабушки из с. Курьи Вагайского района.

Инна Кондрашкина