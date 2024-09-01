Фонд "Защитники Отечества" помогает тюменским ветеранам СВО получить доплату за средства реабилитации

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области ветераны СВО с инвалидностью могут получить доплату от Фонда "Защитники Отечества" для приобретения технических средств реабилитации. Это могут быть протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты.

"Фонд "Защитники Отечества" занимается с ветеранами СВО, получившими инвалидность. Производится доплата к электронному сертификату, который был выдан в Социальном фонде России. Чтобы провести ее, необходимо внести изменения в индивидуальную программу реабилитации и абилитации", — пояснила социальный координатор сектора по делам инвалидов Ирина Котелкина.

Такой возможностью воспользовался ветеран специальной военной операции, житель Заводоуковска Данил Мустафин. Он выполнял боевые задачи с самого начала СВО. В октябре 2023 года получил ранение в ходе атаки вражеского беспилотного летательного аппарата на одном из направлений.

"Прилетело, и дальше смутно помню. Меня несли боевые товарищи. Проснулся уже в госпитале", — вспоминает ветеран.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

До ранения Данил Мустафин увлекался любительским спортом, занимался армрестлингом, футболом, боксом. Сейчас он постепенно возвращается к занятиям. Филиал Фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области предложил ветерану принять участие в спартакиаде для людей с ограниченными возможностями. Данил участвовал в двух дисциплинах: дартс и армрестлинг. В армрестлинге он завоевал первое место. Так как Данил Мустафин активный человек, то и протез нужен более современный.

Вместе с представителями филиала Фонда "Защитники Отечества" мужчина посетил Тюменский реабилитационный центр. У Данила на руках два электронных сертификата, выданных Социальным фондом России на бесплатное обеспечение протезом голени для купания и модульным протезом голени. После оформления необходимых документов ветерану СВО в Тюменском реабилитационном центре смогут предоставить более функциональный модульный протез с доплатой разницы между стоимостью электронного сертификата и стоимостью протеза через Фонд "Защитники Отечества".

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Варианты протезов Данил Мустафин обсудил с заведующим отделением протезирования, врачом-травматологом, ортопедом Никитой Резеновым. Под весовую категорию ветерана в учреждении подберут углепластиковую стопу, которая будет запасать энергию в фазе опоры, а затем высвобождать ее. С ней он будет меньше уставать.

Отметим, на сегодняшний день в Тюменский реабилитационный центр обратилось более 30 участников СВО. Пациентам после ампутаций выдано более 40 протезов нижних и верхних конечностей. На сегодняшний день в работе у специалистов — около 30 протезов.

"Изготовление протеза с момента начала работы по протезированию человека длится до двух месяцев. После общение с пациентом не заканчивается. Теперь эта связь будет на всю жизнь. Протез, как и любой механизм, имеет свойство ломаться, у него есть свои сроки пользования. Да и сам человек меняется с протезом. Кто-то становится со временем активнее, у других, наоборот, с годами появляются дополнительные болезни, возникает необходимость в замене модификации протеза. Также пациенту нужно научиться пользоваться протезом. Это долгий и постоянно развивающийся процесс обучения пользованию", — поделилась директор общества с ограниченной ответственностью "Тюменский реабилитационный центр" Светлана Аверина.

Регулярно на предприятии осваиваются и внедряются инновационные технологии при производстве изделий. "Материалы стандартизированы. Что-то новое появляется, внедряем это потихоньку. Мы эксплуатируем модульную систему. Можно собрать протез как конструктор: стопу одну, крепление и переходник другие. Они все друг с другом "дружат". Самая важная часть — несущая гильза. Она изготавливается под каждого пациента индивидуально. Активно применяем одновременно прочный и легкий материал — углепластик. Сейчас люди отходят от косметических оболочек: есть возможность индивидуального дизайна", — сказал Никита Резенов.

В здании реабилитационного центра действует школа ходьбы, в которой пациенты учат спускаться и подниматься, удерживаться на нестабильных платформах. Крыльцо также выполнено так, чтобы пациенты тренировались и здесь: есть как лестничные марши, так и наклонные пандусы.

Отметим, Тюменский реабилитационный центр около 30 лет осуществляет деятельность по комплексной протезно-ортопедической помощи, производству протезно-ортопедических изделий и обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. За помощью сюда в основном обращаются жители региона, близлежащих регионов. Бывает, что пациенты приезжают со всей России.

Инна Пахомова