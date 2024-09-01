Тюменец борется за звание лучшего сыровара России

| Фото: ИП Катерушина И.А. | Фото: ИП Катерушина И.А.

Технолог молочного цеха ремесленной сыроварни Денис Хараськин представляет Тюменскую область в финале всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар".

Соревнования проходят 20-21 сентября в поселке Усть-Кинельский Самарской области. За победу борются 47 специалистов из 34 регионов страны. Каждый из них – призер региональных туров, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости Тюменской области.

В числе заданий – проверка знаний, производство сыра по технологии "Адыгейский" и определение технологических свойств молока. Оценивать конкурсантов будут эксперты, включая авторитетных специалистов сыроваренных предприятий, представителей профильных вузов и Минтруда России.

Призовой фонд конкурса - 1 млн 800 тыс. рублей. Состязания проводятся с 2012 года и направлены на повышение престижа рабочих специальностей.