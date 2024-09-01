Три новых модульных ФАПа открыли в Вагайском районе

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта открыли в д. Кобякской, селах Куларово и Шестовое Вагайского района. В медучреждениях созданы комфортные условия для приема взрослых, детей, маломобильных пациентов. Они оснащены новыми современными медицинскими приборами, аппаратами и мебелью, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"В новых ФАПах есть все необходимое оборудование для экстренной и неотложной помощи пациентам. В том числе, укладки для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения, инфаркте миокарда и желудочно-кишечном кровотечении. Некоторое из модернизированного оборудования появилось впервые, например, термоодеяло для отогревания пациента с переохлаждением", - рассказала главная медицинская сестра Областной больницы №9 Мария Трушникова:

Фельдшерско-акушерские пункты возведены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".