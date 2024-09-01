ФСБ задержала членов преступной группы, которые вымогали у жителя Тюмени 900 тыс. рублей

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Сотрудники ФСБ Тюменской, Свердловской и Челябинской областей совместно провели операцию по выявлению подозреваемых в вымогательстве 900 тыс. рублей у жителя Тюмени в составе организованной преступной группы, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, злоумышленники под угрозой причинения вреда жизни и здоровью вымогали деньги у специалиста в сфере IT-технологий за отказ от разработки вредоносного программного обеспечения для хищения средств с банковских счетов граждан. Подозреваемых задержали на территории Москвы, Свердловской и Челябинской областей. Двое из них - граждане России, третий - лицо без гражданства.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

По данному факту УМВД России по Тюменской области возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а,г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Задержанные заключены под стражу. Им грозит срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.