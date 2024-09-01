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Ишимскому бронепоезду "Патриот" посвятят документальный фильм

Общество, 11:52 20 сентября 2024

ТГ-канал Алексея Салмина | Фото: ТГ-канал Алексея Салмина

Документальный фильм, рассказывающий о бронепоезде "Патриот" и железнодорожниках Ишима в годы Великой Отечественной войны, снимут параллельно с изготовлением памятника поезду. С таким предложением выступил депутат Тюменской областной думы, координатор проекта "Оружие Победы" Алексей Салмин.

"Оружие Победы" - региональный проект партии "Единая Россия", посвященный сохранению памяти о трудовой и боевой доблести жителей Тюменской области. В его рамках уже установлены два макета: в Тюмени - торпедный катер "Комсомолец", в Заводоуковске - десантный планер А-7. Третий памятник планируется установить в Ишиме в честь бронепоезда "Патриот". Созданный ишимскими железнодорожниками, поезд принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне.

В сентябре в Ишиме состоялось рабочее совещание по реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации города. Выступая на нем, Алексей Салмин отметил, что в фильм могут войти воспоминания ветеранов войны, железнодорожников, горожан.

Глава Ишима Федор Шишкин поддержал инициативу. "Это очень важно для патриотического воспитания молодежи. В появлении такого памятника трудовой и боевой доблести наших земляков заинтересовано не одно поколение ишимских железнодорожников", - подчеркнул он.

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# Алексей Салмин , Ишим , оружие Победы , Федор Шишкин

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