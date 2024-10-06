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Тюменцам рассказали, как проверить квартиру перед покупкой

Экономика, 16:01 06 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как проверить квартиру перед покупкой рассказали в управлении Росрестра по Тюменской области. Главный помощник в этом - выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

"В выписке из ЕГРН содержится подробное описание объекта недвижимости и сведения о праве собственности. Плюс есть данные об имеющихся ограничениях и обременениях, например: арест, ипотека или аренда. Выписка облегчит проверку правового статуса объекта недвижимости перед сделкой, позволит получить нужную информацию и избежать возможных рисков", - подчеркнули в ведомстве.

Для получения актуальной выписки можно обратиться в офисы МФЦ, или воспользоваться электронными сервисами официального сайта Росреестра, сервиса "Справочная информация по объектам недвижимости online, портала Госуслуг.

Вместе с тем, актуальные сведения из ЕГРН могут пригодиться и в других жизненных ситуациях. К примеру, при вступление в наследство, страховании недвижимости, аренде жилья, оформлении ипотеки, получении налогового вычета.

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# ЕГРН , недвижимость , Росреестр

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