Тюменцам рассказали, как проверить квартиру перед покупкой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как проверить квартиру перед покупкой рассказали в управлении Росрестра по Тюменской области. Главный помощник в этом - выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

"В выписке из ЕГРН содержится подробное описание объекта недвижимости и сведения о праве собственности. Плюс есть данные об имеющихся ограничениях и обременениях, например: арест, ипотека или аренда. Выписка облегчит проверку правового статуса объекта недвижимости перед сделкой, позволит получить нужную информацию и избежать возможных рисков", - подчеркнули в ведомстве.

Для получения актуальной выписки можно обратиться в офисы МФЦ, или воспользоваться электронными сервисами официального сайта Росреестра, сервиса "Справочная информация по объектам недвижимости online, портала Госуслуг.

Вместе с тем, актуальные сведения из ЕГРН могут пригодиться и в других жизненных ситуациях. К примеру, при вступление в наследство, страховании недвижимости, аренде жилья, оформлении ипотеки, получении налогового вычета.