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Ишимские пожарные победили в областных соревнованиях по пожарно-прикладному многоборью

Общество, 14:59 20 сентября 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Ишимские пожарные победили в областных соревнованиях по пожарно-прикладному многоборью среди дежурных караулов подразделений ФПС государственной противопожарной службы областного МЧС России. Борьба за итоговые баллы в турнирной таблице шла до последней секунды.

Состязания шли в течение двух дней. В финале огнеборцы состязались в боевом развертывании отделения с установкой автоцистерны на водоем, подачей ствола в четвертый этаж учебной башни и проведении самоспасания. Также было боевое развертывание отделения с установкой автоцистерны на гидрант и подачей стволов ГПС-600 при заборе пенообразователя, пожарная эстафета.

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В итоге на втором месте 32 пожарно-спасательный отряд из Тюмени, а на третьем - 24 пожарно-спасательный отряд из Ялуторовска. Лучшим водителем, показавшим первый результат в скоростном маневрировании на пожарном автомобиле, признан тюменец Константин Михайлов, сообщает МЧС Росси по Тюменской области.

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# МЧС России по Тюменской области , пожарные

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