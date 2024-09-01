Медиаэкспедиция "Победа в наших сердцах" остановится в Тюмени 22 сентября

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Международная медиаэкспедиция "Победа в наших сердцах" на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 "Победа" сделает остановку в Тюмени 22 сентября.

Ее участники — ветераны СВО, общественники, волонтеры и сотрудники филиала фонда "Защитники Отечества" по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. В 9 часов они возложат цветы к Вечному огню на площади Памяти, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Это уже девятая по счету экспедиция на раритетных "Победах". Впервые она прошла по инициативе молодежи Югры в 2012 году по городам Уральского федерального округа – от Нижневартовска до Екатеринбурга. В этом году пробег посвящен 85-летию битвы на реке Халхин-Гол и памяти о победах и боевой дружбе между Советским Союзом и Монголией, поэтому маршрут пройдет до границы Монголии и Китая.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Команда проекта посетит такие города трудовой доблести, как Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Чита. В каждом из них участники будут собирать "летопись" уникальных событий и человеческих судеб, связанных с этими городами.