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Тюменцев обучат бесплатному маркетингу

Общество, 09:07 24 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча "Маркетинг без бюджета" пройдет для тюменцев в Центре стратегического развития "Сибирь" 26 сентября. Участников научат бесплатному маркетингу и работе с контентом и партнерством, сообщает пресс-служба Центра "Мой бизнес".

Участие бесплатное. Заявки принимаются на сайте.

Мероприятие реализуется Центром "Мой бизнес" Тюменской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# маркетинг , Мой бизнес

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