Тюменцев обучат бесплатному маркетингу
Общество, 09:07 24 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Встреча "Маркетинг без бюджета" пройдет для тюменцев в Центре стратегического развития "Сибирь" 26 сентября. Участников научат бесплатному маркетингу и работе с контентом и партнерством, сообщает пресс-служба Центра "Мой бизнес".
Участие бесплатное. Заявки принимаются на сайте.
Мероприятие реализуется Центром "Мой бизнес" Тюменской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".