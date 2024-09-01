Тюменцев обучат бесплатному маркетингу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча "Маркетинг без бюджета" пройдет для тюменцев в Центре стратегического развития "Сибирь" 26 сентября. Участников научат бесплатному маркетингу и работе с контентом и партнерством, сообщает пресс-служба Центра "Мой бизнес".

Участие бесплатное. Заявки принимаются на сайте.

Мероприятие реализуется Центром "Мой бизнес" Тюменской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".