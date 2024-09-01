1 тыс. 500 саженцев сосны высадили в селе Исетское

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

1 тыс. 500 годовалых саженцев сосны и 100 саженцев ели колючей высадили в защитной зоне озера Исаково в с. Исетское 20 сентября. Участниками посадки стали специалисты Исетского филиала "Тюменской авиабазы", Госохотдепартамента региона, представители районной администрации и активистов "Движения первых".

Сразу по приезде работники лесничества позаботились о том, чтобы школьники знали, как правильно выполнять все действия для того, чтобы деревья прижились. Молодежь работала с удовольствием, сообщает администрация муниципалитета.