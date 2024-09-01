Двоих "бесправников" выявила сплошная проверка на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двоих "бесправников" отстранили участия в дорожном движении в ходе сплошной проверки на трезвость в с. Ярково. Проверка прошла на ул. Пионерской.

49-летний житель Тюмени управлял Nissan, будучи уже лишённым права управления транспортом, а 36-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем Chevrolet Niva.

Мероприятия по противодействию пьяному вождению в Тюменской области будут проходить все выходные дни, напомнили в Госавтоинспекции Тюменской области.