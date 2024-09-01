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Двоих "бесправников" выявила сплошная проверка на дорогах Тюменской области

Происшествия, 17:55 21 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двоих "бесправников" отстранили участия в дорожном движении в ходе сплошной проверки на трезвость в с. Ярково. Проверка прошла на ул. Пионерской.

49-летний житель Тюмени управлял Nissan, будучи уже лишённым права управления транспортом, а 36-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем Chevrolet Niva.

Мероприятия по противодействию пьяному вождению в Тюменской области будут проходить все выходные дни, напомнили в Госавтоинспекции Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , сплошные проверки

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