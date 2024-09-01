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Сферы труда с зарплатами более 150 тысяч рублей в месяц назвали в Тюменьстате

Общество, 12:53 21 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сферы труда с зарплатами более 150 тысяч рублей в месяц назвали в Тюменьстате. На 25,4% выросли зарплаты у задействованных в добыче нефти и природного газа, в первом полугодии они составили 227 тыс. 197 рублей.

В сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых платили 186 тыс. 690 рублей. Почти на четверть увеличились зарплаты специалистов по производству химических веществ и химических продуктов.

151 тыс. 893 рублей платят работникам воздушного транспорта, прирост - 13,4%.

В целом Тюменской области среднемесячная начисленная зарплата в первом полугодии составила 79 тыс. 271 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 116,9%, пишет "Вслух.ру".

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# зарплаты , статистика , Тюменьстат

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