  • 21 сентября 202421.09.2024суббота
  • USD92,5848
    EUR103,3773
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер юго-западный

"Кросс нации" встречает Тюменская область

Спорт, 12:46 21 сентября 2024

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Всероссийский день бега "Кросс нации" проходит в Тюменской области 21 сентября. В Тюмени на площади у мультицентра "Контора пароходства" собрались тысячи участников всех возрастов.

Перед стартом для них провела разминку профессиональный фитнес-тренер Елена Елохина, после разминки был дан старт массовому забегу на один километр.

Впереди у участников забеги на спортивные дистанции в 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. К "Кроссу нации" также присоединяются жители Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Тюменского района.

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# забег , Кросс нации

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:57 21.09.2024150 спортсменов сразились на чемпионате города по греко-римской борьбе в Тюмени
12:46 21.09.2024"Кросс нации" встречает Тюменская область
17:46 20.09.2024В Тобольске на фестивале футбола отберут талантливых игроков в Академию ЦСКА
17:12 20.09.2024Более 50 спортсменов соберет чемпионат Тюменской области по парашютному спорту