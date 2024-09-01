"Кросс нации" встречает Тюменская область

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Всероссийский день бега "Кросс нации" проходит в Тюменской области 21 сентября. В Тюмени на площади у мультицентра "Контора пароходства" собрались тысячи участников всех возрастов.

Перед стартом для них провела разминку профессиональный фитнес-тренер Елена Елохина, после разминки был дан старт массовому забегу на один километр.

Впереди у участников забеги на спортивные дистанции в 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. К "Кроссу нации" также присоединяются жители Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Тюменского района.