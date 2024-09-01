Тюменский психолог рассказала, как поддержать ребенка при переводе в другую школу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский психолог рассказала, как поддержать ребенка при переводе в другую школу.

Смена места учебы – большой стресс для школьника. Это новые локации, учителя и одноклассники. Дети могут переживать, что не вольются в новый коллектив и что потеряют связи со старыми друзьями. Психолог Наталья Иванова посоветовала, какие слова подобрать, чтобы поддержать школьника в этой ситуации через издание "Тюменская область сегодня".

"Надо дать понять ребенку, что со старыми товарищами он сможет видеться по выходным. И что сейчас легко поддерживать связь на расстоянии – обмениваться музыкой, фотографиями, мыслями в социальных сетях. Чтобы социализация в новом коллективе прошла успешно, сначала нужно развеять переживания ребенка", - сказала она.

По словам Натальи Ивановой, внутренние агрессия и тревога считываются окружающими на бессознательном уровне. Дети воспринимают мир лишь на короткую перспективу. Им нужно объяснить, что после школы ждет поступление в колледж или вуз, потом – работа.

"Смена коллектива – это естественный процесс в нашей жизни. Да, у тебя сейчас первый опыт, так получилось. Но в этом нет ничего страшного. Давай посмотрим, что будет дальше, – отметила психолог. – Схема одна: Давай попробуем. Не получится – будем думать вместе. Мы тебя всегда поддержим".

А еще в контексте перевода в другую школу важно отмечать уровень самостоятельности ребенка. По словам Натальи, уже с младших классов школьника следует отправлять в магазин "за хлебом" самостоятельно.

"Дети уже начиная с первого класса могут сами купить булочки в буфете. Так развивается бытовая самостоятельность. Чтобы в будущем для ребенка перестала быть травмирующей обстановка, когда его окружают незнакомые люди", – резюмировала психолог.