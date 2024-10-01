На заводе "Запсибнефтехим" в Тобольске ежегодно производят 2,5 млн тонн базовых полимеров

| Фото: Тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

2,5 млн тонн базовых полимеров производят на заводе "Запсибнефтехим" в Тобольске ежегодно. С масштабом нефтегазохимического производства компании СИБУР ознакомился полпред президента в УФО Артем Жога совместно с губернатором Тюменской области Александром Моором 19 октября.

"Каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в России – из Тобольска. Благодаря развитию производства базовых полимеров на тобольской промышленной площадке наша страна перестала закупать это сырье за рубежом и стала поставлять его на международный рынок", - написал в своем Telegram-канале глава региона.

В Тобольске выпускают уникальные марки полимеров. Например, здесь производят черную трубную марку полиэтилена. Из него делают прочные и очень долговечные трубы большого диаметра. Их использование существенно повышает надежность инженерных сетей. За такими трубами – будущее нашего жилищно-коммунального комплекса, уверен Александр Моор.

Полимеры, изготовленные на "Запсибнефтехиме", широко используется в строительстве, автомобилестроении, медицине, производстве товаров народного потребления и других отраслях.

"Наш древний Тобольск сегодня – одно из мест не только духовной, но и индустриальной силы Урала и России", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Полпред в УФО осмотрел не только действующие объекты, но и перспективные, сообщает пресс-служба полпредства. Среди них Центр пилотирования технологий получения базовых полимеров. Его запуск в 2025 году позволит СИБУРу сократить срок вывода новых продуктов на рынок до 10 раз. Кроме того, во время посещения предприятия обсудили проекты по достижению технологического суверенитета и импортозамещения.

Напомним, что Артем Жога также осмотрел реконструированный Александровский сад, побывал на обновленной Базарной площади, посетил музей семьи императора Николая II и белокаменный Тобольский кремль.