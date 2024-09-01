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Четыре человека пострадали в ДТП в Абатском районе Тюменской области

Происшествия, 08:51 22 сентября 2024

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Четыре человека пострадали в ДТП в Абатском районе Тюменской области, на 323 км трассы Тюмень - Омск, в 21 час 42 минуты 21 сентября.

Здесь произошло столкновение трех автомобилей: ВАЗ-2110, GEELY и Dayun. Как сообщает региональная Противопожарная служба, потребовалась деблокировка с использованием гидравлического инструмента, пострадавшие переданы бригаде скорой помощи.

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

На месте происшествия работали сотрудники отдельного поста № 217 с. Тушнолобово совместно с представителями МЧС России по Тюменской области.

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