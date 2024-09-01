  • 23 сентября 202423.09.2024понедельник
  • USD92,5848
    EUR103,3773
  • В Тюмени 8..10 С 8 м/с ветер западный

Более 9 тыс. запретов на госрегистрацию оформили собственники в Тюменской области

Общество, 12:14 23 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 9 тыс. 390 запретов на государственную регистрацию без личного участия оформили собственники в Тюменской области за восемь месяцев. Это в 1,8 раза больше. Чем с января по август годом ранее, сообщает региональное управление Росреестра.

"Наличие такой записи поможет собственнику обезопасить себя от мошенничества, а также защитит от недобросовестных действий доверенных лиц", – уточнили в ведомстве.

Подать заявление можно, в электронном виде на официальном сайте Росреестра или с помощью Единого портала государственных услуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Перед тем как отправить заявление, его необходимо заверить квалифицированной электронной подписью с помощью приложения "Госключ". Еще один из способов - обратиться в ближайший офис МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт.

Госпошлина за внесение записи о невозможности регистрации не взимается. Запись вносится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# недвижимость , регистрация , Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 23.09.2024Пособие по оказанию первой помощи от тюменского врача можно скачать на платформе Литрес
13:42 23.09.2024Новую партию гуманитарной помощи направили бойцам СВО жители Нижнетавдинского района
13:09 23.09.2024Владимир Третьяков возглавил департамент градостроительства в Тобольске
12:58 23.09.2024Творческие команды Тюмени и Ишима подали больше всех заявок на ПФКИ-2025