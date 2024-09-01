Более 9 тыс. запретов на госрегистрацию оформили собственники в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 9 тыс. 390 запретов на государственную регистрацию без личного участия оформили собственники в Тюменской области за восемь месяцев. Это в 1,8 раза больше. Чем с января по август годом ранее, сообщает региональное управление Росреестра.

"Наличие такой записи поможет собственнику обезопасить себя от мошенничества, а также защитит от недобросовестных действий доверенных лиц", – уточнили в ведомстве.

Подать заявление можно, в электронном виде на официальном сайте Росреестра или с помощью Единого портала государственных услуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Перед тем как отправить заявление, его необходимо заверить квалифицированной электронной подписью с помощью приложения "Госключ". Еще один из способов - обратиться в ближайший офис МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт.

Госпошлина за внесение записи о невозможности регистрации не взимается. Запись вносится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления.