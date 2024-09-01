  • 23 сентября 202423.09.2024понедельник
  • USD92,5848
    EUR103,3773
  • В Тюмени 8..10 С 8 м/с ветер западный

У Земли на два месяца появится еще один спутник

Общество, 12:03 23 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спутник в виде астероида появится у Земли осенью. Он будет рядом с планетой с 29 сентября по 25 ноября, а затем вернется "домой" — в пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал главный инженер обсерватории "Старая башня" Виталий Угренинов.

"Гравитационное поле Земли периодически захватывает небольшие объекты. Это не первый случай", - отметил Виталий Угренинов.

Отметим, астероид размером с автобус можно будет увидеть только в мощные телескопы.

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# астрономия , Земля , спутник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 23.09.2024Пособие по оказанию первой помощи от тюменского врача можно скачать на платформе Литрес
13:42 23.09.2024Новую партию гуманитарной помощи направили бойцам СВО жители Нижнетавдинского района
13:09 23.09.2024Владимир Третьяков возглавил департамент градостроительства в Тобольске
12:58 23.09.2024Творческие команды Тюмени и Ишима подали больше всех заявок на ПФКИ-2025