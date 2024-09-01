У Земли на два месяца появится еще один спутник

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спутник в виде астероида появится у Земли осенью. Он будет рядом с планетой с 29 сентября по 25 ноября, а затем вернется "домой" — в пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал главный инженер обсерватории "Старая башня" Виталий Угренинов.

"Гравитационное поле Земли периодически захватывает небольшие объекты. Это не первый случай", - отметил Виталий Угренинов.

Отметим, астероид размером с автобус можно будет увидеть только в мощные телескопы.

Юлия Божок