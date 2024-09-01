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Тюменская команда примет участие в отборочном туре Международного чемпионата по битве роботов

Общество, 09:29 24 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда Тюменской области "Фаворит" представит регион в отборочном туре Международного чемпионата по битве роботов, который пройдет 28 сентября, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

В 2024 году чемпионат пройдет по двум дисциплинам: "Битва роботов" для участников всех возрастов с роботом весом до 110 кг; "Битва мини-роботов" для участников 10-17 лет с роботом весом до 1,5 кг,

Отметим, в первом отборочном этапе выступит 48 команд. Юные инженеры и опытные техники на специальном ринге в "ЦСКА Арена" проверят своих роботов на маневренность, прочность и скорость. Выявить лучших роботов смогут участники из шести стран: России, Индии, Бразилии, Ирана, Беларуси и Китая.

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