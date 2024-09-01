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Поджигателя магазина осудили в Вагайском районе

Происшествия, 13:20 23 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Жителя п. Комсомольский Вагайского района суд признал виновным в поджоге магазина, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что июне мужчина в состоянии алкогольного опьянения со спичками и топливом пришёл к магазину, хозяйкой которого является его супруга.

Возле деревянного здания, в котором расположен магазин, он разлил топливо и поджёг его, а затем покинул место преступления. Пожар вовремя обнаружили и потушили местные жители и пожарные.

Приговором Вагайского районного суда поджигателю назначен год лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком в один год.

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# Вагайский район , поджог , суд

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