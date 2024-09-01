В Тюменской области собрали 934 тысячи тонн зерна нового урожая
Экономика, 12:47 23 сентября 2024
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
934,7 тыс. тонн зерна нового урожая собрали в Тюменской области на 23 сентября. Средняя урожайность составляет 25 ц/га, сообщает региональный департамент АПК.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур 376,1 тыс. га, технических культур - 5,8 тыс. га. Земледельцы юга Тюменского региона получили 108 тыс. 697 тонн картофеля и 19 тыс. 727 тонн овощей, в том числе 5 тыс. 33 тонны капусты, 9 тыс. 163 тонны свеклы, 2 тыс. 797 тонн моркови.