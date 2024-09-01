Тюменцам бесплатно покажут фильм Сергея Эйзенштейна
Общество, 09:51 24 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Фильм "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна покажут в мультицентре "Контора пароходства" 26 сентября, начало — в 19 часов 30 минут.
По информации организаторов, лента вышла на экраны в 1938 году и является одной из самых значимых работ в истории мирового кинематографа.
"Эта картина не только впечатляет своей художественной ценностью, но и представляет собой важный исторический и культурный документ. У гостей во время просмотра будет возможность глубже понять, что делает его таким уникальным и актуальным даже спустя десятилетия", - сказали в мультицентре.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 6+.