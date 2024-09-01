Культуру белорусов-переселенцев представили тюменцы на фестивале в Иркутске

| Фото: Национально-культурное общество "Автономия Беларусь" | Фото: Национально-культурное общество "Автономия Беларусь"

Традиции и культуру переселенцев-самоходов представил фольклорный ансамбль "Россияночка" из села Ермаки Викуловского района на международном белорусском фестивале урожая "Багач" в Иркутске.

На праздник приехали 75 мастеров декоративно-прикладного искусства, 57 творческих коллективов и солистов из Иркутской, Тюменской областей, Красноярского края и Республики Беларусь. Викуловчане заняли призовые места во всех номинациях фестиваля. Ансамбль "Россияночка" и его руководитель Елена Жарикова заняли 2 и 1 места соответственно в конкурсе вокально-хорового творчества, гармонист Иван Юрков вошел в тройку лучших среди исполнителей на народных инструментах.

| Фото: Национально-культурное общество "Автономия Беларусь" | Фото: Национально-культурное общество "Автономия Беларусь"

Также представители Тюменской области выступили на гастрономическом фестивале "Тургеневские присмаки". Под народные мотивы участники презентовали девять блюд белорусской кухни: национальный бутерброд луста, щавелевый суп, бигос из двух видов капусты (свежей и квашеной) и трех видов мяса (свинина, говядина, дичь), домашний сыр, колдуны, налистники с творогом (тонкие блинчики без муки), блины с тертым картофелем в составе теста с мачанкой - особым мясным соусом. Из традиционных напитков белорусы представили сбитень, березовый лимонад, морс, кофе с сиропом из березового сока. Каждый участник во время презентации делился секретами приготовления своих угощений.

| Фото: Национально-культурное общество "Автономия Беларусь" | Фото: Национально-культурное общество "Автономия Беларусь"

В завершение гости фестиваля посетили сельский этнографический музей, где целый день работала экскурсионная программа, сообщает национально-культурное общество "Автономия Беларусь".

| Фото: Национально-культурное общество "Автономия Беларусь" | Фото: Национально-культурное общество "Автономия Беларусь"

Праздник организован в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".