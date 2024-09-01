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В Нижнетавдинском районе семьям погибших участников СВО передали ордена Мужества

Общество, 19:04 23 сентября 2024

ИИЦ "Светлый путь" | Фото: ИИЦ "Светлый путь"

В Нижнетавдинском районе семьям погибших участников СВО передали ордена Мужества. Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась в центре культуры и досуга "Сибирь", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Родственникам погибших военнослужащих ордена и удостоверения к ним вручили военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Музалевский и заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Куксгаузен.

ИИЦ "Светлый путь" | Фото: ИИЦ "Светлый путь"

"Мой сын всегда стремился быть первым. И поэтому отправился на спецоперацию в числе добровольцев, изъявив желание защищать свою Родину. Мне его очень не хватает… Я всегда буду хранить память о нем в своем сердце, и вы, ребята, тоже храните", – сказала мама Евгения Яркова Татьяна Котельникова.

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# Нижнетавдинский район , СВО

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