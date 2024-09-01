Спорткомплекс "Сибиряк" начали капитально ремонтировать в Тобольском районе

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Спорткомплекс "Сибиряк" начали капитально ремонтировать в Прииртышском Тобольского района, сообщает в своём Telegram-канаое глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

Корпуса приведут в порядок – сделают их современными и наполнят так, чтобы они были востребованы людьми.

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

“Оборудуем два спортивных многофункциональных зала, где можно будет проводить занятия и соревнования по шахматам, дартсу, настольному теннису. К слову, им могут заниматься взрослые и дети почти в каждом селе – в школах мы установили уличные теннисные столы, а в прииртышской оборудовали еще и полосу препятствий”, – написал Леонид Митрюшкин.

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Летом 2024 года на территории спорткомплекса открыли площадку для сдачи норм ГТО. По-прежнему в "Сибиряке" можно будет заниматься лыжными гонками.

“Во время рабочей поездки в поселок посмотрел, строится амбулатория. Подрядчики подвели коммуникации, делают работу внутри. Оборудование закуплено, больница готовит документы для лицензирования. Качественные изменения в селах – это большая работа администрации района и правительства области. В регионе работают программы, которые нам удается реализовать благодаря нацпроектам”, – заключил глава Тобольского района.