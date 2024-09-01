Дорога по улице Тимофея Кармацкого в Тюмени будет четырехполосной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорога по ул. Тимофея Кармацкого в Тюмени будет четырехполосной. Строительство объекта завершили по программе "Стимул".

Эта дорога станет важной магистралью района, разгрузив улицы Дружбы и Щербакова, а также улучшив транспортную доступность для новых микрорайонов, включая ЖК "Айвазовский". Планируется запуск автобусных маршрутов, сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на Минстрой России.

Проект является частью развития жилого района Алебашево, где с 2022 года планируется построить более 200 тыс. м² жилья. В 2024 году будет введено 80 тыс. м², уже сдано 39 тыс. м².