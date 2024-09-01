В Тюмени 20 подростков с помощью ИИ создадут виртуальные экспозиции для музеев

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу креативных индустрий модуля "Нейросети и искусственный интеллект" впервые открыли в историческом музее "Россия – Моя история". 20 учащихся 8-11 классов и студенты колледжей и техникумов до 18 лет пройдут программу обучения за девять месяцев. Итогом станет созданные с помощью ИИ и нейросетей экспозиции для Тюменского музейно-просветительского объединения.

"Мы уверены, что этот проект поможет нам лучше узнать молодежь, прочувствовать их потребности. И продукт, который они создадут, это, возможно, целая новая страница в отрасли культуры. И может быть, отрасль не сразу откликнется, потому что идеи бывают дорогостоящими, но сделает все возможное, чтобы их поддержать", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

В течение года специалисты отрасли вели работу по запуску проекта. Средства на обустройство помещения, закуп необходимого компьютерного оборудования, мебели выделялись по региональной программе "Развитие культуры".

Курс обучения проведет педагог дополнительного образования Школы инженерного резерва ТИУ Сергей Еремин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы первым делом рассмотрим существующие нейросети. Затем попробуем сами их создавать. Чтобы понять, как они работают, нужно углубиться в их строение. Результатом нашей работы будут интерактивные выставки для музеев", - уточнил он.

Как выглядят продукты креативных индустрий, основанные на применении информационных технологий, ученикам продемонстрировали авторы мультипликационного блока фестиваля "Ноль+" и VR-платформы "В деле". Школьники и студенты узнали о тонкостях создания мультфильмов и погрузились в виртуальное путешествие на одно из предприятий региона.

У каждого ученика школы креативных индустрий свои ожидания.

"Мне учитель скинула ссылку, я решил подать заявку. Нужно было отправить пять лучших своих грамот за определенные успехи, и вот я подал и прошел. Мне интересна тема нейросетей и искусственного интеллекта, и когда вырасту, хочу пойти в IT. В этой школе хочу узнать, как пользоваться нейросетью, что она умеет. Девять месяцев – это недолго, стоит того", - уверен учащийся 8 класса школы № 63 корпус 2 Алексей Баранов.

11-классник школы № 92 Дмитрий Данилов увлекается программированием и информатикой не первый год. Участие в школе – шанс получить новые знания.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Решил посмотреть, что тут будет, попробовать себя в новом направлении. Хочу открыть для себя какие-то новые темы в программировании, расширить знания. С детства заинтересовался этой темой, дядя подарил набор для сборки робота, с этого все и началось. Когда учился 9 классе проходил курсы по госпрограмме от Иннополиса", - отметил Дмитрий.

Для Школы инженерного резерва ТИУ реализация данного проекта – это новое направление образовательной программы. Если ранее педагоги делали упор только на подготовку будущих инженеров для ТЭК, то сейчас - на IT-технологии и креативные индустрии.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Примерно 100 часов составляет образовательная программа. Запускается две группы по 10 человек, занятия по два дня в неделю. Эта программа новая для нас, некий опыт, чтобы попробовать себя в новом направлении, не связанном с инженерной частью, а с IT и творчеством, культурой. И планируем в будущем учебном году охватить большую аудиторию", - добавил руководитель Школы инженерного резерва ТИУ Магомедрашид Гаджиев.

Виртуальные экскурсии по музеям ТМПО выпускники школы креативных индустрий представят в мае 2025 года.

Анжела Лебедева