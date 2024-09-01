В тобольском сквере Любви, семьи и верности высадили 70 саженцев рябины и яблони

| Фото: корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

70 саженцев рябины и яблони высадили в тобольском сквере Любви, семьи и верности в рамках ежегодного проекта "1000 деревьев". Глава города Петр Вагин отметил, что в Год семьи акция не случайно стартовала именно в 15 микрорайоне – в сквере Любви, семьи и верности.

"Знаковое и любимое многими место стало еще красивее, - отметил он. - Для меня очень важно, что сегодня среди участников и школьники, и студенты, и жители ближайших домов, и работники компании СИБУР. Все мы одна команда, которая делает одно большое дело – создает красивый и зеленый город".

Массовые волонтерские высадки саженцев в Тобольске, которые проводятся весной и осенью, стали, по словам директора по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елены Бельской, доброй традицией.

"Мне кажется, это отличная возможность сделать вклад в развитие нашего замечательного города, - подчеркнула она. - В 2021 году СИБУР взял на себя социальные обязательства по высадке тысячи среднемерных деревьев ежегодно. Все это время мы держим слово и делаем наш город зеленым, уютным и красивым".

В этом году акция продлится до 13 октября. За это время в самых разных уголках города будут высажены более 800 саженцев кедра, ели, сосны, лиственницы, яблони, сирени, черемухи и других пород деревьев.

"В этом году мы впервые за существование программы будем высаживать черемуху. Она не только красивая, но и прекрасно адаптируется к нашим климатическим условиям", - рассказала специалист МКУ "Тобольскстройзаказчик" Светлана Черепанова.

Старт программы "1000 деревьев" в этом году состоялся весной в историческом Александровском саду – именно там лучшие выпускники тобольских школ высадили первые 80 деревьев. Всего за три года в городе высажено более трех тысяч деревьев и кустарников, большая часть из них высотой от двух метров и выше. За их состоянием следят профессиональные озеленители.

Ежегодный проект "1000 деревьев" направлен на озеленение городских пространств и является частью программы развития городской среды "Тобольск настоящий", которая реализуется правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР.