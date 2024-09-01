  • 25 сентября 202425.09.2024среда
  • USD92,8622
    EUR103,4100
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер западный

Международный день пожилых людей отпразднуют в Тюмени

Общество, 09:28 25 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областной форум "На 55 с плюсом!", посвященный Международному дню пожилых людей, пройдет на пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени 1 октября. Торжественное открытие начнется в 15 часов, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Гостей праздника ждут мастер-классы, экскурсии, ярмарка, интерактивные площадки, настольные игры и другое. Желающие смогут проверить себя в палатке здоровья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День пожилых людей , улица Дзержинского

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 25.09.2024Отопительный сезон стартовал во всех муниципалитетах Тюменской области
10:13 25.09.2024Три молодых фельдшера приступили к работе в Аромашевской районной больнице
10:02 25.09.2024Жителей Казанского района приглашают на концерт в поддержку СВО
09:39 25.09.202440 тюменских компаний представят продукцию на выставке АПК в УФО