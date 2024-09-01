Международный день пожилых людей отпразднуют в Тюмени
Общество, 09:28 25 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Областной форум "На 55 с плюсом!", посвященный Международному дню пожилых людей, пройдет на пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени 1 октября. Торжественное открытие начнется в 15 часов, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.
Гостей праздника ждут мастер-классы, экскурсии, ярмарка, интерактивные площадки, настольные игры и другое. Желающие смогут проверить себя в палатке здоровья.