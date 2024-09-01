Два наряда полка ДПС несут службу на трассе Тюмень — Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два наряда специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции несут службу на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Ишимском районе 24 сентября.

Утром автоинспекторы оказали помощь водителю автомобиля Dongfeng. На 292-м км трассы припаркованный на обочине большегруз частично съехал в кювет. Они помогли вытащить автомобиль и обеспечили безопасность дорожного движения.

На 303-м км автодороги инспекторы ДПС остановили автомобиль Mazda 6. 55-летний житель Ишимского района, находящийся за рулем, оказался пьян. Показания алкотестера составили 0,8 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что выпивал вечером.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобилист привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение. Иномарка направлена на специализированную стоянку.