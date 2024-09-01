Экскурсию по необычному поезду провели для школьников в Тюмени

| Фото: пресс-служба СвЖД | Фото: пресс-служба СвЖД

150 тюменских школьников посетили лекционный "Поезд знаний", который прибыл на станцию Тюмень 24 сентября. Вагоны необычного состава – это мобильные учебные комплексы. В них с помощью современных тренажеров сотрудники РЖД рассказали детям, как избежать опасностей на железной дороге, дома, на улице. Акция проходит в рамках месячника "Уступи дорогу поезду".

По словам начальника вагона охраны труда Свердловской железной дороги Олега Слепухина, программа называется "Путешествие в мир безопасности и экологии".

| Фото: пресс-служба СвЖД | Фото: пресс-служба СвЖД

"Показываем мультфильмы, фильмы о безопасности на железнодорожных путях, проводим интерактивы, рассказываем про тушение пожаров, объясняем, почему нельзя подниматься на крышу вагонов и подлезать под ними. Главная цель мероприятия – профилактика", - подчеркнул он.

В состав поезда включен также вагон–экологическая лаборатория. Там для ребят проводят мастер-класс по очистке воды. Во время химических опытов лаборант наглядно демонстрирует школьникам пользу привычных продуктов.

Кроме того, в лаборатории дети сами измерили уровень звука в тишине и при очень сильном шуме специальным прибором – шумомером. Ведь мало кто из ребят обращает внимание на громкий звук, а между тем он очень вреден для слуха.

В пожарном вагоне школьники узнали много нового о тушении пожаров, померили спецодежду, попробовали на себе тяжесть "рукавов" для воды, которые пожарные при необходимости могут растянуть на 500 м.

Экскурсию по учебному поезду можно назвать и профориентационной для учеников школ Тюмени и Тюменского района. Потому что о тонкостях работы на железной дороге детям рассказывают сами сотрудники компании.

Самой веселой частью программы стала встреча с космическими героями в здании железнодорожного вокзала. Они интерактивные игры, чтобы закрепить полученные в поезде знания. На прощание всем школьникам вручили подарки: яркие канцтовары и памятки с правилами.

В Тюмени экскурсии пройдут до 16 часов 30 минут. За время путешествия "Поезд знаний" уже посетили около 1,5 тыс. детей, для которых сотрудники СвЖД провели 80 занятий.

Инна Кондрашкина