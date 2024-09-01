51 случай клещевого энцефалита зарегистрировали в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

51 случай заболевания клещевым энцефалитом, 59 - клещевым боррелиозом зарегистрировали в Тюменской области с начала эпидсезона. Всего по данным на 23 сентября, в медицинские организации региона обратились 14 тыс. 265 человек по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 314 - дети до 14 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе - 7 тыс. 460, в Тобольске и Тобольском районе – 1 тыс. 354, в Ишиме – 792. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

С начала эпидсезона в 2,8% случаев обнаружен возбудитель клещевого энцефалита от 2 тыс. 815 исследованных клещей, в 36,1% случаев из 2 тыс. 802 исследованных клещей - возбудитель клещевого боррелиоза.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее окажут в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а), жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.