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Жителей Казанского района приглашают на концерт в поддержку СВО

Общество, 10:02 25 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный концерт в поддержку бойцов специальной военной операции состоится в районном Доме культуры в селе Казанском 29 сентября.

Патриотические композиции для зрителей исполнят солисты и коллективы из Голышманово, Армизонского, Тюмени и Нефтеюганска. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на нужды СВО, сообщает пресс-служба администрации Казанского района.

Начало мероприятия в 14 часов. Заказ билетов по тел. 8 (34553) 4-12-21. Возрастное ограничение: 6+.

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# благотворительный концерт , Казанский район , СВО

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