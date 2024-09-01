Жителей Казанского района приглашают на концерт в поддержку СВО
Общество, 10:02 25 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Благотворительный концерт в поддержку бойцов специальной военной операции состоится в районном Доме культуры в селе Казанском 29 сентября.
Патриотические композиции для зрителей исполнят солисты и коллективы из Голышманово, Армизонского, Тюмени и Нефтеюганска. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на нужды СВО, сообщает пресс-служба администрации Казанского района.
Начало мероприятия в 14 часов. Заказ билетов по тел. 8 (34553) 4-12-21. Возрастное ограничение: 6+.