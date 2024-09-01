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Три молодых фельдшера приступили к работе в Аромашевской районной больнице

Общество, 10:13 25 сентября 2024

пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница № 11»

Три молодых фельдшера приступили к работе в Аромашевской районной больнице, филиале ОБ № 11. Они успешно окончили обучение в 2024 году в Ялуторовском медколледже, сообщает пресс-служба медучреждения.

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Главный врач облбольницы Алексей Белов отметил важность привлечения молодых специалистов в сельскую медицину: "Мы рады приветствовать новых сотрудников, которые начинают свою профессиональную деятельность. Их энергия и желание работать на благо людей помогут улучшить качество медицинского обслуживания в районе. Мы уверены, что программа "Земский фельдшер" даст им все необходимые возможности для развития и поддержки в трудной, но благородной профессии".

Напомним, программа "Земский фельдшер" является частью национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Она направлена на обеспечение учреждений квалифицированными кадрами и поддержку медиков в сельских районах, что является значимым шагом к улучшению доступности медицинских услуг для населения.

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# земский фельдшер , национальный проект Здравоохранение

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