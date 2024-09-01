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Тюменские представители "Боевого братства" передали участникам СВО гуманитарную помощь

Общество, 18:29 24 сентября 2024

Иван Беспоместных | Фото: Иван Беспоместных

Запчасти для автомобилей, генераторы, стартеры, компрессоры и другое необходимое оборудование передали на фронт представители регионального отделения общественной организации "Боевое Братство", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Иван Беспоместных | Фото: Иван Беспоместных

Часть груза подготовили неравнодушные предприниматели города. Собранная помощь отправится в подразделения, в которых служат тюменцы, рассказал руководитель регионального отделения "Боевого Братства" Иван Беспоместных.

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Напомним, что жители региона поддерживают земляков-участников спецоперации на систематической основе. На днях гуманитарные грузы с оборудованием, маскировочными сетями, продуктами питания, средствами гигиены отправили в зону СВО жители Уватского района. Свыше 75 тыс. рублей направили на нужды фронта творческие коллективы Ишимского района - средства выручены от продажи билетов на благотворительный концерт.

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# Боевое братство , гуманитарная помощь , СВО

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