Светлана Иванова представила Тюменскую область на международной площадке

| Фото: пресс-служба Тюменской городской думы | Фото: пресс-служба Тюменской городской думы

Региональный координатор "Женского движения Единой России", председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова представила Тюменскую область на IV Евразийском женском форуме, который прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Это значимое событие собрало более 1,5 тыс. женщин из 126 стран, что подчеркивает актуальность выбранной темы — "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество", сообщает пресс-служба Тюменской городской думы.

За три дня работы форум поставил рекорды по количеству участников и охвату обсуждаемых тем. Особую значимость мероприятию придало участие президента России Владимира Путина, который отметил важность создания условий для успеха женщин в профессиональной сфере и их роли как хранительниц семейного очага.

"На форуме было много полезного рассказано про наставничество, был взаимный обмен успешным опытом. В очередной раз убедилась, что единство и солидарность позволяют воплощать в жизнь социально значимые инициативы на уровне страны и мира. Сегодня каждая женщина может реализовать свой потенциал на пользу обществу. Уверена, что совместными усилиями мы сможем добиться еще больших успехов" – подчеркнула Светлана Иванова.

Участницы форума своим примером доказали: в условиях быстро меняющегося мира женщины демонстрируют выдающиеся результаты в различных областях, успешно сочетая карьеру и семью. На площадках обсуждались ключевые темы, касающиеся экономики, науки, гуманитарной сферы и общественных проектов — настолько обширной была повестка международного форума.