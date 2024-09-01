Систему оповещения населения проверят в Тюменской области 2 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексная техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет в Тюменской области 2 октября.

С 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут по местному времени в регионе прозвучат сирены, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Услышав сигнал "Внимание! Всем!", необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение. Дикторы радио и телевидения передадут информацию по сигналам гражданской обороны.