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Дизельные отопители и партию медикаментов передали на фронт тюменские предприниматели

Общество, 16:49 25 сентября 2024

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Очередную партию гуманитарной помощи передали тюменцы в зону СВО в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы".

Предприниматели города подготовили для бойцов автономные дизельные отопители и портативные газовые плиты с баллонами. В преддверие наступления холодов такое оборудование особенно актуально на фронте.

Партию медикаментов предоставила директор одной из аптечных сетей Тюмени. Заявка на них поступила от полков, где служат мобилизованные тюменцы. Оба подразделения сейчас выполняют боевые задачи в районе Курска.

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Грузы доставят активисты регионального отделения организации "Офицеры России" и НКО "Раскат".

Отметим, акция "100 миллионов для Победы" стартовала в Тюменской области около двух лет назад. За это время на благотворительный счет поступило почти 80 миллионов рублей.

"Все полученные средства тратятся на закупку квадрокоптеров, квадроциклов, систем РЭБ, тепловизоров и многого другого. Современное оборудование спасает жизни наших бойцов. Я благодарна каждому, кто принимает участие в акции. Вместе мы приближаем нашу общую Победу!", – подчеркнула депутат Тюменской областной думы, председатель комитета по социальной политике Ольга Швецова.

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# гуманитарная помощь , СВО

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