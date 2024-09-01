200 тысяч рублей выплатит тюменская школа за травму ребенка

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

200 тыс. рублей компенсации выплатит школа за травму ребенка в лагере дневного пребывания в Тюменском районе. С иском обратилась местная жительница, сын которой получил травму в лагере на базе одной из общеобразовательных школ района, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июне 2024 года семилетний ребенок, отдыхавший в детском пришкольном лагере, выполнял упражнение на спортивном снаряде. Мальчик упал со снаряда и получил множественные закрытые переломы грудного отдела позвоночника. Прокурор Тюменского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в пользу ребенка.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу мальчика 200 тыс. рублей. После вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует его исполнение.