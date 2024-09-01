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Улица Тамары Сатюковой появится в областном центре по инициативе тюменских медиков

Общество, 17:12 25 сентября 2024

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

В честь тюменского травматолога, Героя Социалистического труда Тамары Сатюковой назовут одну из улиц в микрорайоне Тура в Тюмени. Такое решение приняла комиссия по топонимике, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тамара Дмитриевна Сатюкова - коренная тюменка. Врач травматолог-ортопед высшей категории, награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями "Ветеран труда", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", обладатель почетного звания "Заслуженный врач РСФСР".

С предложением увековечить имя прославленного доктора выступили сотрудники Областной клинической больницы № 1 и бывшие пациенты. "Тамара Дмитриевна Сатюкова более 40 лет проработала в ОКБ. Благодаря ей и ее коллегам была освоена методика чрескостного компрессионного остеосинтеза аппаратом Илизарова", - рассказала руководитель службы управления персоналом ОКБ № 1 Ольга Протопопова.

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# здравоохранение , топонимика

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